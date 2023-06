Het treinverkeer rond Amsterdam lag gisteren al plat door haperende beeldschermpjes bij ProRail en vandaag is het niet veel beter. Nieuwe dag, zelfde storing en dat betekent geen treinen rond Amsterdam en Schiphol. Helemaal mooi voor mensen die naar onze hoofdstad wilden gaan en nu een teleurstelling bespaard wordt, maar een beetje jammer voor de vele mensen die er terecht weg willen en nu vastzitten in deze stad die niet is bedoeld om in te wonen. Reizigers die niet reizen brachten de nacht door op het station (meer dan normaal, red.) in stilstaande treinen en bij de Ziggo Dome door een algeheel gebrek aan vervangend vervoer. ProRail komt inmiddels met het opbeurende nieuws dat de storing nog de hele ochtend kan duren, maar u had waarschijnlijk niets minder verwacht van dit chronisch falende bedrijf. Helaas is de auto richting 020 pakken vandaag ook geen pretje, want de IJtunnel besloot er vannacht mee te stoppen. De signalen zijn duidelijk: Geef het maar op, Amsterdam is een no-go zone.

UPDATE: Vanaf 9:00 uur gaan de eerste treinen weer rijden. Nou ja, dat hopen ze.

De ironie

Weet je wie er pas echt honger hebben?

Pak eens de trein!