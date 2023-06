@vanrossem. Vandaag de tijd genomen om naar "What's a Woman?" te kijken. Nogmaals, dank voor de hint/link. Het was het inderdaad waard. Een aanrader. Een paar willekeurige opmerkingen.

De BBC had twee Horizon afleveringen over Brenda/David Reimer. "The Boy Who Was Turned into a Girl" en "Dr Money and the Boy with No Penis". Die laatste had ik al in 2004 gezien. Dr. Money gaf de schuld volledig aan de ouders dat die onbewust Brenda toch als jongen opgevoed zouden hebben. Hem was uiteraard niets te verwijten.

Prof. Dr. Michelle Forcier MD, is eng. Erg eng. Puberty blockers zijn dus niet completely reversible. Leuprolide (Lupron), chemical castration drugs... gebruik van deze woorden is malignant and harmful. Geldt uiteraard niet als het gebruikt wordt als puberty blocker.

Ik had met Scott Newgent te doen. Een 47-jarige ongelukkige trans man die het proces op 42-jarige leeftijd dramatisch doorliep. In de jaren 90 kende ik er een die er wel erg blij mee was. YMMV. Met Scott's STOP childhood med-transing ben ik het geheel mee eens. Googel hem en huiver.

De Canadees uit BC, Robert Hoogland, werd veroordeeld en later gearresteerd, omdat hij zijn 13-jarige dochter met "zij" en "haar" aansprak (een *criminal offence of family violence*!!!). Als ouder heb je niets in te brengen. Maar bier of wijn mag een 17-jarige, of een 20-jarige in de VS, niet drinken. Blijft bizar!

What's a Woman? An adult human female, who needs help opening this... by a dinosaur.