Tijdens het eindfeest van z'n school in Louisiana afgelopen woensdag 24 mei op een cruiseschip in de Bahama's sprong de 18-jarige Cameron Robbins in het donker vanaf het dek het water in. Volgens getuigen sprong hij als onderdeel van een 'dare', een wedje, een 'wie durft'. Al heel snel daarna wordt het een macabere toestand, zie onderstaande speculaties over waarom hij wegzwemt van de reddingsboei.

Het schip bleef die nacht uren rond dezelfde locatie om de zoektocht te assisteren, maar het mocht niet baten. De kustwacht staakte op vrijdag 26 mei hun zoektocht na het zoeken in een gebied van 325 vierkante mijl met drie helikopters. "We were informed by the RBDF this evening that they were suspending the active search efforts pending further developments, and were not requesting further Coast Guard assistance after notifying the Robbins family. We offer our sincerest condolences to Cameron Robbins’ family and friends."

De pixels waar we het niet over willen hebben

Een inmiddels verwijderde OSINT-tweet claimt "solid mass" te ontwaren

De video slowmotion en ingezoomd