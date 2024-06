Lieve mensen het is weer een extraspeciale dag en wel Wereldoceanendag. BOYAN SLAT IN JE BROEKJE! Er zijn vijf oceanen. De Stille Oceaan is een oceaan. De Stille Oceaan wordt ook wel de Grote Oceaan genoemd. De Atlantische Oceaan is een oceaan. De Indische Oceaan is een oceaan. De Zuidelijke Oceaan is een oceaan. En tot slot: de Arctische Oceaan is ook een oceaan. De Arctische Oceaan noemen we ook wel de Noordelijke IJszee, maar dat is dan weer ingewikkeld, want het is een oceaan. Er zijn oceanen om in te vluchten, oceanen om nooit jaloers te hoeven zijn, oceanen van liefde om je hart te luchten, hoe lekker zou het zijn. Er wonen dieren in de oceaan. Zoals: blauwe vinvis. En: reuzeninktvis. Oceanen zijn allemaal met elkaar verbonden. Oceanen vormen een grote massa zout water. De oceanen omvatten 97% van al het water op Aarde. Je kunt ook lekker zwemmen in een oceaan, of misschien heb je wel een hekel aan water, dat kan ook. En toen dacht iemand: goh nou laten we eens een speciale WERELDOCEANENDAG maken. Vandaag, dus. Wat is uw favoriete oceaan? Leg in ongeveer 50 woorden uit waarom.