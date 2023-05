Wat ik begrijp: Dit is een verhaal uit tweede hand. Iemand die Michel's verhaal optekent. "Alles was opengebroken". Waarbij ik plaatjes zie van enkele opengebroken kastjes en een sigarettenplek. Of de bus echt totaal is vernield vraag ik me af maar misschien doet het minder ter zake dan het feit dat de heren zich zo gedroegen. Vermoedelijk weer veiligelanders? Lees ook waarmee het bericht begint, voordat weer alle asielzoekers over een klam worden geschoren:

"Tot nu toe altijd de schrijnende gevallen. Gezinnen, maar ook alleenstaande mannen. Mensen die blij zijn dat je ze naar een plaats brengt waar iets te eten is en waar een bed staat. Dankbare mensen, want ja die zijn er wel degelijk. Tot nu toe nog nooit geen problemen gehad.." ("nooit geen" is hier Drents voor "nooit").

Edoch, het zal vandaag wel weer losgaan op alle asielzoekers. En bussen worden vernield door onze beste landgenoten:

