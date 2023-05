Bovenstaande video is een geavanceerde computersimulatie, maar zo makkelijk is het. Gewoon naar binnen lopen en wegvliegen met die F-35. Of weglopen met dat wapensysteem. Of onze toekomstige tanks. Uw GTA-ervaring blijkt niet eens heel veel af te wijken van de werkelijkheid, zo concludeert de Rekenkamer in een nieuw rapport. Medewerkers probeerden zichzelf acht keer bij de zwaarst beveiligde objecten van Defensie naar binnen te Alberto Stegemannen en slaagden dankzij de belabberde beveiliging daar vier keer in. Niet alleen omdat de meeste van de 45 (!) verschillende beveiligingssystemen verouderd zijn, maar ook omdat het personeel geen ene fuck geeft. "Het testteam heeft een defensieterrein betreden door inklimming. Daarbij heeft voorbijrijdend defensiepersoneel het testteam tweemaal gezien. Het personeel ondernam geen actie en alarmeerde de beveiligingsorganisatie niet." Extra gênant omdat op de defensielocaties op dit moment een verhoogd niveau van waakzaamheid geldt vanwege het conflict in Oekraïne. Verbetering is nodig, want we kunnen ons materieel tenslotte niet weggeven als het allemaal gestolen is. Kom op jongens, met deze discipline winnen we de oorlog niet.

Geen rapport om trots op te zijn