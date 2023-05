U kent de Raad van State inmiddels wel, een ontzettend stomme Raad die wij heel erg stom vinden, behalve als ze iets zeggen wat precies in ons straatje past. Dat komt mooi uit want vandaag doen ze dat maar liefst twee keer. Eerder kregen de Sommetjes van Sigrid een dikke onvoldoende, maar er verscheen vandaag ook een advies over de Cyberwet des Doods die nog altijd een doodenge cyberwet is, en dood moet. De Raad van State schrijft dat de wet moet worden aangepast voordat hij naar de Kamer kan, wat Raad van Statisch is voor DEZE DOODENGE CYBERWET IS DOODENG. En dat is wel zo, want de AIVD en MIVD mogen met deze nieuwe wet zich helemaal het schompes tappen en al uw incognito browsergegevens tot in lengten van jaren opslaan zonder dat iemand meekijkt of dat nou allemaal wel nodig is. Want ja, onze staatsgeheimen beschermen tegen de Chinezen is belangrijk, maar al uw incognito ingevoerde zoektermen opslaan omdat de politie Berkel-Enschot op zoek is naar de Grote Mierlose Dildo Oplichter is misschien wat minder proportioneel en dat zou met deze wet dus ook gewoon mogen. Doodeng.

Niks te verbergen!