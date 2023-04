Nee nee nee het is geen dode kat, het is nooit een dode kat, maar het is toch wel verdomd jammer dat het debat over de verkiezingsuitslag ("vooral op de onderbuik, dokter") samenvalt met een cruciaal rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Dat rondetafelgesprek, waar wij nu naar gaan kijken, gaat namelijk over de """Tijdelijke""" wet cyberoperaties, die de AIVD en MIVD meer ruimte moet geven om zich zonder toezicht helemaal suf te kunnen hacken omdat anders [kinderpürnü/de Russen/de Chinezen/saiberkraim/terroristeee/vult u maar in wat voor belangrijks indruk maakt op Kamerleden die een bmovl-filter nog niet van een SQL-hash-smart blockchain kunnen onderscheiden]. En, als u wel eens op GeenStijl komt, dan weet u dat dat een verdomd enge wet is. Zo eng dat toezichthouder Bert Hubert inmiddels ex-toezichthouder Bert Hubert is en extra eng omdat het kabinet een aantal cruciale adviezen van de Raad van State niet heeft opgevolgd.

Zojuist hebben het ministerie, de AIVD en de MIVD de Kamer bang gemaakt voor alle gemene hackers, maar nu is het de beurt aan de andere kant! We beginnen meteen goed met de enige ex-toezichthouder Bert Hubert (hoewel, Ronald Prins, die ook aanwezig is, is ook ex-toezichthouder, maar, nou ja, enfin) dus hoog tijd dat die de Kamerleden van voldoende inhoudelijke handvatten voorziet zodat zij cruciale aspecten van de wet nog kunnen aanpassen en deze tot een vruchtbare afweging van de belangen van de verschillende stakeholders leidt deze doodenge kutwet helemaal het schompes sloopt! Na een uur ook nog allerlei kritische wetenschappers (die wél verstand van zaken hebben). Ja, da's een hoop inhoud hè. Livestream na de breek.

NOG MEER INHOUD: Hierrr bijdrage Bert Hubert inclusief noten. Samenvatting: Deze wet is ons gepresenteerd als een tijdelijke en kleine aanpassing, waarbij het toezicht wat "verduidelijkt" wordt, zodat hackers beter aangepakt kunnen worden. Ik hoop dat nu duidelijk is dat deze wet met name leidt tot het tappen en hacken van Nederlanders op veel grotere schaal.

De samenvatting dat "toezicht verschuift van vooraf naar achteraf" klopt gewoon niet — beide toezichthouders moeten zich aan de veel ruimere criteria houden. En de CTIVD krijgt helemaal geen bindend toezicht op de afluisterartikelen.

Om juist nu het toezicht op algoritmes te verzwakken lijkt me een groot probleem. En ook het argument van de spoed werkt niet niet om deze wet te rechtvaardigen.

"Wij zijn: De Goeden"

"Dus wij mogen: Alles"

[ZWARTGELAKT], terwijl er dus op dit [ZWARTGELAKT]

We zijn het: eens? met Sophie?

Oh wat is vragen om toestemming (10% van de workforce, dat klinkt helemaal niet als zoveel, voor diensten die zeggen dat ze voor beschermen van de rechtsstaat zijn) toch moeilijk moeilijk moeilijk en wat wordt alles toch beter met die nieuwe wet!