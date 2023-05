Ik ben voor verdragen opzeggen als dat nodig is, maar laten we ook gewoon de regels net zo toepassen als de landen om ons heen. Geen enkel land is zo dom om 82% van de aanvragen toe te wijzen en die vallen allemaal onder dezelfde regels en verdragen. Als ik asielzoeker was dan wist ik het ook wel, hup naar Nederland met 82% kans op succes, en zo nee dan ben ik in ieder geval jaren verzekerd van onderdak, eten, gezondheidszorg, inkomen en rechtsbijstand. Je bent feitelijk gek als je hier niet naar toe komt. "Welkom, welkom in mijn land!"