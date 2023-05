Olaf Scholz, the German chancellor, announced a plan...

Een plan....

Eerst maar eens zien, dan geloven.

nos.nl/artikel/2474606-doorbraak-in-r...

In Turkije is in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van komende zondag het sentiment tegen vluchtelingen een groot thema. In combinatie met de economische crisis in het land staat president Erdogan, die herkozen wil worden, onder druk om Syrische vluchtelingen terug te sturen.

Oh.. Syrië is dus veilig? Gaan wij ze dan ook terug sturen?

Of is het Turkse oordeel niet goed en hebben wij een ander oordeel?

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asie...

Ook de Europese Unie (EU) werkt aan een lijst met veilige landen. Het is nog niet bekend wanneer deze klaar is.

Asielzoekers uit veilige landen komen ook naar Nederland. Om asielaanvragen sneller af te handelen, heeft het kabinet een lijst met veilige landen van herkomst gemaakt. Asielzoekers uit deze landen komen bijna nooit in aanmerking voor bescherming. Deze lijst kan veranderen; er kunnen landen bijkomen of afgaan.

Hahahahaha.....