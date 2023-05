Reaguurder1:

Zelensky die geweigerd wordt bij het Songfestival? Och, het zoveelste voorbeeld van de Westerse hypocrisie! We hullen ons in de mantel van vrijheid van meningsuiting, maar als de Oekraïense president een standpunt wil uiten, is het ineens 'nee, dat kan niet'. Blijkbaar is onze vrijheid selectief. En dan vinden we het raar dat Rusland wint...

Reaguurder2:

Oh, hou toch op met je melodrama! Zelensky bij het Songfestival is net zoiets als Poetin bij de Oscars - volledig misplaatst. Het Songfestival is voor muziek, niet voor politieke propaganda. Als Zelensky echt iets wil zeggen, kan hij dat doen via de juiste kanalen, in plaats van een zangwedstrijd te kapen.

Reaguurder1:

De 'juiste kanalen'? Dat is rijk, komend van iemand die waarschijnlijk elke tweet van Trump heeft geliked. Waar waren de 'juiste kanalen' toen hij ongefilterde onzin over de wereld uitstortte? De enige reden dat je tegen Zelensky bent, is omdat hij niet in jouw politieke straatje past.

Reaguurder2:

Mijn politieke straatje? Kijk, jij bent degene die klaarstaat om een zangwedstrijd te politiseren! En nu breng je Trump erbij? Een klassiek geval van whataboutism. Zelensky heeft genoeg podia om zijn mening te uiten. Het Songfestival hoeft daar geen deel van uit te maken.

Reaguurder1:

Ik politiseer het Songfestival niet, de organisatie deed dat toen ze Zelensky weigerden. Maar je hebt gelijk, laten we teruggaan naar de oude dagen waarin we onze ogen sloten voor onrecht en vrolijk zongen terwijl de wereld in brand stond.

Reaguurder2:

Ja, want een politicus die een zangwedstrijd kaapt, is zeker de oplossing voor wereldvrede. Misschien kunnen we volgend jaar Kim Jong-un uitnodigen om te zingen over kernwapens? Dat zal alles oplossen!