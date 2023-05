:

B-L heeft vooral een tactiek van wild om zich heen schoppen. Stel je hem vragen dan komen er geen antwoorden maar juist meer scheldpartijen en verdachtmakingen. Je mag niets aan kanttekeningen plaatsen bij deze oorlog zonder voor Poetin vriendje uitgemaakt te worden.

Gezien zijn tegels vermoed ik een d66 werknemer, of misschien pvda.

Het zijn juist deze partijen die samen met gl, en haar voorlopers, vrienden waren van het Kremlin. Het is ongekend wrang dat juist deze partijen zich nu als “verdediger van de vrijheid” zien. Nooit hebben ze iets willen doen. Altijd maar het leger uithollen en de NAVO verdacht maken. Toen Poetin de Krim binnen viel in februari 2014, had Sjoerdsma zijn motie al klaar liggen om te verbieden dat de Nederlandse luchtmacht op toestellen een raket systeem mocht kopen die het Kremlin liever niet zag. Reden; “want ja, ook tactische kernwapens kunnen er op bevestigd worden”! Het was de PVV die tegen die Kremlin lovers motie stemde, samen met cda en vvd trouwens. Dat was 3 (!!!) weken na de inval in de Krim.

Nederlandse politici en CEO’s hebben net als andere Europese tegenhangers altijd warme banden behouden met Poetin. Schröder ging na zijn politieke loopbaan zelfs aan de slag bij Gazprom. Dank voor geleverde diensten is niet ondenkbaar.

Zelfs onze Willem moest met Maxima leuk doen met deze dictator.

In 2014 schreef Wierd Duk al een onderbouwde waarschuwing over Poetin en dat een oorlog met hem niet ondenkbaar was. Hij heeft het met de start van deze oorlog nog eens opnieuw op internet gezet.