Bedrijven, influencers, (legacy)media, webshops gebruiken al jaren fake accounts om bijvoorbeeld: reviews te fabriceren, views te verhogen, bepaalde onderwerpen te belichten (of juist weg te werken) - via zogeheten "PVA accounts" die men in bulk kan kopen op shady internet fora e.d. De normale internetgebruiker heeft dit uiteraard niet door en gezien bovenstaand verhaal een hoog complot gehalte heeft wordt dat amper erkend. Dát is naar mijn mening de echte 'misinformatie crisis' - een term die ondertussen gekaapt is door tech-challenged boomers om onwelgevallige meningen te kunnen wegwuiven. Goed, een positief aspect van de introductie van ChatGPT is dat men nu wellicht tot de realisatie komt dat niet alles wat op het internet staat daadwerkelijk geschreven is door een wezen met bewustzijn (of een trollfarm) - gezien hele discussies nu gemakkelijk kunstmatig te produceren zijn (Twitter, Reddit, etc.).