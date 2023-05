De test is uitgevoerd en de resultaten zijn binnen. Amsterdam, de stad die niet is bedoeld om te wonen, maar wel om overambitieuze klimaatdoelen te halen, liet eind maart weten in ruil voor een riante vergoeding Italiaans afval via verbranding om te zetten in uitstoot en de maatschappij kon het weinig schelen. Ja, er waren wat kritische tweets en een boze PVV'er, maar dat viel allemaal binnen de vooraf gestelde opheflimiet. De hypocrisie van een gemeente die de eigen inwoners met de klimaatzweep slaat maar gelijktijdig wekelijks 900 ton afval 1.300 kilometer door Europa lassoot, maakte weinig maatschappelijke discussie los en daardoor is het tijd voor de volgende stap in het proces. Als u tenslotte geen bezwaar maakt tegen één volle trein aan afval per week, dan maakt u ook geen bezwaar tegen twee volle treinen per week. Twee keer zoveel Italiaans vuil, twee keer zoveel uitstoot en twee keer zoveel inkomsten voor kabelbanen en weggeefkaartjes voor het ov. De verdubbelaar wordt ingezet nog voordat de eerste afvaltrein überhaupt is aangekomen. We zouden bijna denken dat dit het originele plan was. En als u wederom niet klaagt, verdubbelen ze het vermoedelijk nog een keer. Waarschijnlijk zijn er genoeg andere steden te vinden die ook hun zooi kwijt moeten en met de hoeveelheid flutprojecten die ze in de Stopera bedenken, kunnen ze het geld goed gebruiken. Amsterdam als het afvalputje van Europa, maar waag het als inwoner niet een houtkachel aan te steken.