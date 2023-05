Jemig, wat een fout grafiekje!

Ik vermoed dat een héél groot deel van de mensen die dit ding in een krant of op televee langs zien komen, zich een regenhoedje schrikken! We zitten nog lang niet aan de max!!1!1!! Oh. My. God!

En zich niet beseffen dat het een grafiek is waarin aangegeven hoeveel gebrek er aan water is... We hebben dus nauwelijks gebrek, mogen we dus stellen dat er nauwelijks reden voor paniek is maar we ons wellicht een klein beetje zorgen moeten maken waar we straks dat water allemaal moeten laten (hint: water naar de ... dragen)?