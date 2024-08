Het is weer WEEKEND en ZOMER. Soms wil je dan liever niet weten wat de waan van de dag is. Om ook u voor overprikkeling te behoeden, vertellen we daarom graag NIET welk nieuws bij deze nieuwsfoto hoort. Het is veel leuker om dat in het midden te laten. Dus doe mee! Welke kop hoort volgens u bij bovenstaande?

A) Nederland wint GOUD bij onderdeel 500m vrije squirt op Olympische Spelen

B) Surfer niet geplaatst voor Paralympics, zijn geamputeerde arm wel

C) Surfer gediskwalificeerd door IOC na bestellen 5 bier tijdens finale

D) Persoon vermist na orgasme Bobbi Eden

E) Kleine zeemeermin geeft uniek teken van leven na vraag 'wil iedereen die Oceaan van Raccoon een kutnummer vindt zijn hand opsteken'

F) Vrouw in de overgang laat vocht eindelijk los

G) Anders, namelijk...