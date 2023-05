Maar de hamvraag is, kan die gast een beetje metal maken? Kon in de Encyclopedia Metallum niets vinden over Pilgrim ( 10 entries, maar geen Russische ) dus misschien iemand die het Russisch wel machtig is een linkje kan droppen?

De enige serieuze youtubehit is dit maar dit lijkt me een andere band ( Purgen ), wel ok trouwens:

www.youtube.com/watch?v=ikv-PjcrrHw