Held of niet, is buiten de heldendaad om, totaal niet relevant voor wat iemand verder in functie doet.

Is Zelensky een held? Ik weet het niet, wat ik wel weet is dat hij heel belangrijk is als leider van zijn land door organisatorisch en verbindend vermogen. Dat is op zich niet heldhaftig.

Hitler heeft wel heldendaden verricht in de Eerste Wereldoorlog.

Anne Frank heeft bij mijn weten geen heldendaden verricht.

Wat zegt het verder over deze twee mensen? Wie vindt je hoogstaander van de twee?

Lafheid is een broertje of zusje van heldendom. Laf is bijvoorbeeld als je deugpuntjes wilt scoren over de rug van een dode, een man die zich niet kan verdedigen tegen een aantijging. Bart is daarmee laf.