Er werd behoorlijk op de man Pim Fortuyn en zijn gedachtegoed gespeeld. Met ernstige gevolgen want er loopt altijd een gek rond met een Messiascomplex. Volkert van der Graaf dacht of vond dat Pim Fortuyn een gevaar was voor Nederland. Was te dom om te begrijpen dat Fortuyn niet de oorzaak was maar een symptoom. Van der Graaf vermoordde een eloquente, intelligente maar ook lastige man die al uit zijn partij, Leefbaar Nederland, was geschopt omdat hij te ver ging. Overal waar Pim kwam, kwamen problemen. Een zinloze moord op een querulant pur sang.

Het begon met woorden. Demoniserende woorden zoals "u bent een minderwaardig mens". Het begint altijd met woorden. Zo ook de wraak van het zogenaamde nieuwe rechts. Er werden kogelbrieven verstuurd naar politici, journalisten en hoe kan het ook anders voetbaltrainers. Demoniseren werd het nieuwe normaal en zo te zien is het nu het nieuwe normaal voor velen. De PvdA is vrijwel onzichtbaar dus nu moet D66 het ontgelden. De bloedlust van een deel van het volk is niet te stillen. Het vingerwijzen met kleurrijk taalgebruik naar politici, journalisten en BN'ers is militanter dan ooit.

Pim verdiende het niet om gedemoniseerd te worden. Fortuyn verdiende het niet om vermoord te worden. Pim was beter dan dat. Laten wij daarom vandaag ook stilstaan bij alle politici en journalisten die vandaag de dag dreigbrieven krijgen. Die beveiligd moeten worden omdat ze een andere of felle mening hebben.

Sigrid Kaag.

Geert Wilders.

Femke Halsema.

Enz.