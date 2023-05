Mocro mafia en hun nog dommere Caraïbische eilanden loopjongens zullen weldra vervangen worden door de Mexicanen, Colombianen et al want dit is voor de mensen aan de overkant van de plas te veel gepruts en kost ze te veel ergernis, tijd en geld. Italië is al moeilijk want de mafia liaisons daar worden keihard aangepakt dus naar Nederland en ook België. Justitie en opsporingsdiensten zijn daar een lachertje in hun ogen met in de havens (en ook vliegvelden), lage pakkans, gemakkelijk te kopen personeel, prima infrastructuur naar het achterland en ook lage straffen. Wat hier (Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen etc.) wordt uitgevochten is een achterhoedegevecht door Mocro amateurs die zich willen bewijzen. Te laat en zal weinig indruk maken op de midden en zuid Amerikaanse drugsproducenten.

Dat midden en zuid Amerikaanse tuig is ongelooflijk slim en zijn al 5 stappen verder. Taghi en die Italiaan die nu aan het praten is tegen de Italiaanse justitie zijn "expandables" zoals Engelsen zeggen en niet meer interessant.