De rekening zit in die blauwe envelop.

Volslagen krankjorum dat apathisch blijven kijken naar al die lieverdjes. Ik bedoel; een stevig foeigesprekje op z'n minst lijkt mij wel vereist nu. En ja ik weet; ik ga hier ver over de schreef.

Maar al die gratis cursussen boksles om de rest van de pareltjes in toom te houden, hebben niet gewerkt. En dat thee drinken, hoe verschrikkelijk laf was dat niet dan? Nee, een foeigesprek is vast het enige waar dat tuig nog naar wil luisteren. En mocht dat zelfs niet helpen, dan hebben we nog altijd het 'hele dikke foeigesprek'.

Alleen moeten we dan wel aan Berlijn vragen, of we daarvoor wat manschappen in mogen zetten. Dus die stap houden we nog even achter de hand. Want dat zou best wel een gedoe worden met aanvraagformulieren en zo.

De laatste reorganisatie van de politie onder die pummels van het neoliberalisme lijkt het laatste restje handhaving dat we nog hadden volledig te hebben weg gesaneerd. En nu regeert het domme pluche geeneens meer maar de zware jongens. De onderwereld is de bovenwereld geworden en niemand kan onderhand meer duiden, dat het andersom toch echt de bedoeling was. Dat je ergens voor moet gaan staan is dermate xenofoob en racistisch geworden; dat je geeneens meer minder criminaliteit mag wensen. En als je dat toch brutaal denkt te doen, luistert Den Haag alleen nog naar korte lontjes en lange tenen die alleen maar heel goed kunnen stencilen.

Dus laten we ons maar gaan verheugen op een kleurrijke toekomst. Want wie denkt dat het na de mocromaffia beter gaat worden, leeft onder een steen.

Net als de Franken toen, lopen ze nu met duizenden tegelijk ons land binnen. En nee, natuurlijk is niet iedereen een crimineel; die zitten voorlopig allemaal in politiek correct Den Haag, dat haar kerntaak Veiligheid te grabbel heeft gegooid.

Gelukkig weten de volksvertegenwoordigers nog wel de schijn op te houden, dat het wel snor zit met de rechtstaat. Met al die politieke schijnprocessen en stoutmoedige plannen om meningen te verbieden, zijn ze kampioen geworden van het anti prioriteren van sober en adequaat beleid. En ondertussen vliegen de Euro's met miljarden het land uit en krijgt de genderkoek prioriteit. En daar mag de gemiddelde Nederlander zich de tyfus voor blijven werken, tot ie er zowat bij neervalt. Gelukkig staat er nog veel meer onzinnigheid op de rol. En ondertussen moet de gemiddelde Nederlander zich onderhand de tyfus werken totdat ie er zowat bij neervalt. Wie anders moet de rekening krijgen van al die onzin? Te meer daar ie er zelf voor gekozen heeft en die gemiddelde Nederlander is dermate aan verandering gedwongen, dat het nog wel even gaat duren, eer hij/zij/het die rekening terug gaat sturen onder het mom van herstelbetaling en Eigen Risico of zo.