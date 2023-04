In de strijd tegen het criminele tuig dat ons land tracht te veroveren, leed Nederland vannacht weer een pijnlijke nederlaag. In Rotterdam, één van de belangrijkste fronten tegen deze invasie van geboefte, vlogen de kogels massaal door de lucht, waardoor een portiek in de Van Speykstraat werd geperforeerd. Normaal het melden niet waard, waar het niet dat een dag eerder het portiek van het appartementengebouw ernaast slachtoffer werd van een explosie. En zowel maandag als dinsdag gingen explosieven af in de Crooswijkseweg, waarmee Rotterdam op een gemiddelde van meer dan één aanslag per dag zit voorafgaand aan de grootste beveiligingsoperatie van het jaar: het Koningsdagbezoek van Wim-Lex. Dat doet vermoeden dat iemand dan wel een Don Quichot-achtige strijd tegen troosteloze portieken voert of enige wrok koestert tegen een inwoner van één van deze panden. Dikke pech voor de andere bewoners die slechts onschuldige burgers zijn op een slagveld dat plots voor hun deur verscheen. Onbeduidende omstanders die tussen het laagvliegende lood en harde knallen hun leven proberen te leiden, terwijl de strijd onverminderd voortwoekert. We zijn nu al benieuwd hoe het front zich komende Koningsnacht ontwikkelt.