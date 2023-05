Het was hét gespreksonderwerp van het voorbije WK, naast dan het gedoe over de mensenrechten, die OneLove-bandjes en kabouter Messi die ónze Wout Weghorst 'bobo' noemde. De sloopdrang van de gloryhunters van Marokko. Die zitten hier 360 dagen per jaar dankbaar het Wilhelmus te zingen en 5 dagen per jaar zijn ze plots een snoeiharde MAROKKAAN. Winnen of verliezen op dat WK, het werd rellen. Stenen, traangas, Mercatorplein geannexeerd, molotovcocktails, Schilderswijk kwijt, agenten gekopt, ME erbij, enz. enz. En nu heeft de polizei een Panini-album samengesteld van de wedstrijd tegen België. VIJF MAANDEN LATER. Onherkenbaar. Nou dat komt goed! Komen ze.

