Belg : Hé, een leuke hond heb je daar. Mag ik er even mee praten ?

Marokkaan : Hond niet spreken.

Belg : Hey hond, hoe gaat het ?

Hond : Gaat goed, en met jou ?

Marokkaan : (stomverbaasd)

Belg : Is dit je baas ? (wijst naar Marokkaan)

Hond : Yep !

Belg : Hoe behandelt hij je ?

Hond : Heel goed, ik krijg goed eten, hij gaat met me wandelen en neemt me elke week mee naar de oase om te spelen.

Marokkaan : (verbijsterd)

Belg : Mag ik even tegen je paard spreken ?

Marokkaan : Paard niet spreken.

Belg : Hey paard, hoe gaat het ?

Paard : Goeiedag Belg, met mij is alle OK, en met jou ?

Marokkaan : (bijna in shock)

Belg : Is dit je eigenaar ? (wijst naar Marokkaan)

Paard : Yep !

Belg : Hoe behandelt hij je ?

Paard : Zeer goed, hij gaat dagelijks met me rijden en ik krijg het beste haver.

Marokkaan : (gezicht vertrokken van ongeloof)

Belg : Mag ik even met je schaap spreken ?

Marokkaan : Schaap liegt !!