Jerry Springer is dood. De Amerikaanse talkshowhost werd ook in Nederland wereldberoemd met gasten die het met hun neef deden die tevens hun oom was en daarna gingen vechten met hun oma die het dan ook met die oom deed, terwijl het publiek heel hard "Jerry, Jerry, Jerry" riep. Springer was eigenlijk (mislukt) politicus en was ook nog een tijdje tv-rechter. Hij werd 79 jaar. Take care of yourself, and eachother.

HUHWAT

Oh