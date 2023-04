In de Kinkerstraat hier verderop in 020 was een nachtcafé in de negentiger jaren. De Zwarte Ruiter. Dat was een café waar voornamelijk Surinamers kwamen met een donker kleurtje. Met een boezemvriend die net zo blank was als ik kwamen wij daar regelmatig diep in de nacht. Dat was heel gezellig. Travassi met z'n wasmachien - laat maar lekker draaien, trad daar een keer live op. Was heel gezellig met swingende heupen.