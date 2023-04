@EEnzame SchizofrEEN | 25-04-23 | 16:40: Waterleiding is proprietary firmware, bovendien legacy en deprecated.

Haus-bash is inherited fly-by-night met een grote sociale en technologische debt (schoft en prutser).

Geiser is een eigen module die ooit door gecertificeerde derde is geïmplementeerd. Deze is wat maanden geleden komen te lekken.

De netbeheerder van loodwater is moeilijk bereikbaar.

Laatst gezien met waterbemetering op de apartementen monteren.

Eigen kunnen niet overschatten, geiserij is niet mijn wielhuis.

Kan er geen gecertificeerde derde bijhalen, terwijl finansjeel de plinten het kunnen klotsen.

Wil niet een onschuldige met gepruts van de schoft laten botsen.

IT-achtige bugfix: hoofdkraan dicht.

Oplossing schaalbaar tot aan grenzen van hele landen.

Am just a Middle aged man who wears a fur coat, needs a shave

and a shower, met closetrol het bos inlopen..

Forex kan ook al geen stichting ten nut van algemeen maatschappelijk belang, of een bedrijfje opstarten.

Computer says no.