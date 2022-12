De Floriade 2022 was een prestigeproject voor enkele overijverige wethouders waar helemaal niemand op zat te wachten. De plantjesshow verwachtte twee miljoen bezoekers, droomde over drie miljoen bloemkijkers en kreeg er uiteindelijk slechts 685.189. Niet verwonderlijk met een entreeprijs van 29 euro, plus 14 euro voor parkeren, voor een evenement dat in de weken na de opening nog nauwelijks bloeide (letterlijk en figuurlijk). En nadat de deuren definitief sloten bleef de gemeente Almere achter met een verlies van meer dan 100 miljoen euro. De Floriade is een enorm bestuurlijk fiasco en had nooit moeten plaatsvinden. Dit wist u allemaal al, maar we wilden het nog een keer extra benadrukken nu de organisatie van deze botanische blunder hun online aanwezigheid probeert weg te snoeien. De social media-kanalen zijn al geoogst en ook de website is tot de stam toe teruggeknipt, dus dit leek ons een mooi moment om speciaal voor de zoekresultaten een extra boom op te zetten over deze enorme clusterfuck, zodat we niet vergeten dat dit echt is gebeurd. Dat aandachtsgeile ambtenaren daadwerkelijk de begroting van Almere volledig naar de klote hielpen om hun prestigetuintje aan te leggen. Dat helemaal niemand daar leerde van de fiasco's van het verleden. En dat deze show met zijn duurzame thema een kabelbaan met een dieselgenerator had. Ze kunnen veel verwijderen, maar het internet zal niet vergeten wat een enorm faalproject de Floriade in Almere was.