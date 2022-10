Ik was (destijds) nog geen 40, maar zelfs een simpele en goedkope cursus zat er nog niet in (denk aan heftruck certificaat en verlengen van VOL-VCA. Het UWV moest en zou me in een callcenter drukken, want dat had ik 'ooit eerder gedaan'. Het verschil tussen technische ondersteuning (waar ik ervaring mee had, goed in was, maar ook waar ik vooral bezig was met procesinrichting en coaching en amper klantcontact had) en outbound acquisitie (onder etenstijd mensen bellen om een product aan te smeren) hebben ze nooit begrepen. Telefoon = telefoon, dit moet je doen.