De Floriade in Zoetermeer in 1992 resulteerde in een verlies van vijf miljoen euro, de Floriade in Haarlemmermeer in 2002 eindigde in een verlies van acht miljoen euro en de Floriade in Venlo in 2012 noteerde een tekort van negen miljoen euro. Maar Almere maakte zich niet druk, want Almere ging leren van de fouten uit het verleden. Nou, dat is gelukt hoor, want vandaag mocht de gemeente bekendmaken dat het nog eens 34 miljoen euro moet bijleggen op het prestigeproject van struikjes en boompjes. En dat is dus bovenop de 41,5 miljoen euro die de stad in het project pompte. Hoogtepunt van dit slechtnieuwsgesprek was de betrokken wethouder Julius Lindenbergh die met tranen in zijn ogen zit te vertellen hoe erg hij dit wel niet vindt voor de inwoners van Almere. Dezelfde Julius Lindenbergh die eerder helemaal niets wenste te doen aan de enorme salarissen van de Floriade-directie. En dan vermoeden we dat Almere zich kan opmaken voor meer slecht nieuws, want de gepresteerde prognoses lijken nog steeds te rooskleurig. In de dik twee maanden sinds de Floriade opende, kwamen slechts 232.500 mensen een bezoekje brengen aan de expositie van planten, bloemen en dieselgeneratoren en dat is slechts een derde van de vooraf gemaakte voorspelling. Toch wordt de prognose van twee miljoen bezoekers voor het einde van de show op 9 oktober niet teruggebracht tot een derde daarvan, maar tot 1,2 miljoen. Dat betekent dat de organisatie verwacht dat een kleine miljoen bezoekers de komende drie maanden nog 29 euro neerleggen voor een toegangskaartje (parkeren 14 euro), terwijl zelfs hun eigen onderzoek uitwijst dat nagenoeg niemand dat van plan is. "Nederlanders blijken minder vaak dagattracties te bezoeken dan voor corona. Nu er weer meer kan, kiezen mensen eerder voor een sociale activiteit met vrienden of familie, zoals op visite gaan, een terras bezoeken of uit eten gaan." Dat gaat de "extra inzet van marketingcampagnes" niet meer redden. Dus Almere, trap niet in de krokodillentranen van Julius, want de echte eindrekening moet nog komen.