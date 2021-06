Is het too soon om grapjes te maken over kabelbanen? Want dit artikeltje van Omroep Flevoland is eigenlijk één grote grap. Maar we kunnen er ook niet omheen want één grote grap en zo zijn wij, het zonnetje in een huis vol grappen. Komtiedan: in Almere hebben ze een Floriade met als thema 'groene oplossingen die steden duurzamer moeten maken' (zoals biomassa verbranden) . Het is een 'groene' Floriade want 'groen' is hip en als Almere iets niet is dus dan zeg je Almere. Die Floriade heeft een kabelbaan als attractie. Floriades hebben vaak attracties. In Bovenkarspel hadden ze bijvoorbeeld ooit een Floriade met legionallebesmettingen als attractie (verpakt als verrassing voor thuis). Hoe die kabelbaan wordt aangedreven? Met een dieselgenerator. Een dieselgenerator die vlinder-, beestjes-, en boompjeskillende blauwe vette walmen over het 'groene' Floriadeterrein uitbraakt. Terwijl zo'n kabelbaan gewoon op elektriciteit kan draaien. Maar geld was op. Kon dus nét geen extra stopcontact in de muur, zul je altijd zien. Reactie Floriade: 'Ja okee, is diesel maar zoveel stoot het niet uit hoor'. Oooooooh, het stoot niet zoveel uit! Ja, nee, dan kun je gerust batterijen in je tuin begraven, het zijn maar AAA-batterijtjes. Ff wat autobanden wegwerken in de allesbrander, zijn bandjes van Fiatje 500. Hypocriet, maar een klein beetje hypocriet is eigenlijk helemaal niet hypocriet, ja? NEIN! Uitsmijtertje als Lelystadse kers op de Almeerse appelenmoes: de bezoekers van de Floriade worden gehaald en gebracht met pendelbussen. Geen elektrische bussen, bussen op diesel. Maaaarrrrr in vergelijking met een mamoettanker die olie dumpt voor een vogelbroedrijke kust vol zeehondjes valt de milieuschade van al die dieselwalmen natuurlijk enorm mee.