De Raad van State vat in haar jaarverslag de stand van het land samen: "De overheid staat zichtbaar onder druk. De maatschappelijke opgaven waarvoor zij staat zijn niet alleen urgent, maar ook ingewikkeld. In de zorg, in de bouw, bij uitvoeringsdiensten, bij de rechterlijke macht, overal is overbelasting en onderbezetting. De overheid moet slagvaardig handelen. Dat betekent: keuzes maken en die consequent uitvoeren. Niet alles kan en zeker niet tegelijkertijd. Wie dat wel verwacht, komt bedrogen uit. De overheid moet niet meer beloven dan ze kan waarmaken. Gebrek aan slagkracht ondermijnt het geloof in wat de overheid kan doen en ondermijnt daarmee het vertrouwen. Vertrouwen in de overheid is de grondslag van onze democratische rechtsstaat. Rafelt dat vertrouwen, dan rafelt ook de rechtsstaat."

Even vrij vertaald van 'beleefd bureaucraats' naar Nederlands: De overheid wil te veel met te weinig, kan geen nee zeggen en weigert belangrijke keuzes te maken. Van de afhandeling van de toeslagenaffaire tot het vergoeden van de Groningse gasslachtoffers en van het oplossen van de asielcrisis tot het bouwen van voldoende huizen: dit kabinet belooft heel veel, maar levert heel weinig. Daardoor is het land een puinzooi en keldert het vertrouwen van de burgers. Tegen de tijd dat u een dusdanige veeg uit de pan krijgt van uw eigen adviesorgaan, heeft u de boel flink in de soep laten lopen. Maar wees niet bang burgers, Rutte & Co gaat het oplossen. Echt waar...