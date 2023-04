Want we zagen natuurlijk al eerder hoe een Oekraïense soldaat een Russische soldaat POV point blank van een loopgraaf schoot, en eventjes daarvoor zagen we POV hoe een Oekraïense SF'er twee Russische soldaten doodde. Maar minstens drie, dat zagen we vandaag voor het eerst. Bovenstaand ziet u een loopgraafgevecht om de 'Road of Life', de laatste weg Bakhmut uit. De POV is de een commandant van een eenheid van de "Gonor Group, 1st Battalion "Da Vinci's Wolves", 67th Separate Mechanized Brigade", die naar verluidt een Russische aanval afslaat.

Die 'Gonor Group' (gelikte Instagram hier) lijkt, een beetje als KRAKEN Unit, vooral een soort gemilitariseerde Hooligan-vereniging waarbij je naar Oekraïense traditie nooit lang hoeft te scrollen voordat je een foto tegenkomt waarbij je je afvraagt wat die tatoeage op die rechterschouder eigenlijk betekent. Dit is dan toevallig wel een Viking-symbool, maar enige alertheid is altijd wel geboden in die regionen.

