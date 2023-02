:

Het vervelende is dat Poetin door alle wereldleiders inclusief de Indiërs en Chinezen te kennen is gegeven dat de inzet van nucleaire, chemische of biologische wapens een zogenaamde "no-go" is. Je moet weten dat de Chinezen bijvoorbeeld nogal wat landbouwgrond in Oekraïne "huren" om zichzelf mee te voeden. Je kan je voorstellen dat Xi niet zo heel happy is dat Poetin dat daar nu aan het vernietigen is. Zelfs Kim schijnt door Xi op zijn vingers zijn getikt met de boodschap geen wapens naar het Kremlin sturen. Wie blijft er dan nog over voor de Russen. Een paar Afrikanen?

Maar we laten die achtergrond voor het gemak weg. Dan blijft over het feit dat de NAVO bij inzet van dat soort Russische vernietigingswapens geen enkele andere keuze meer heeft dan het beschermen van de economische belangen van meerdere lidstaten, voor humanitaire redenen en voor strategische redenen in te grijpen. En reken er maar op dat Kaliningrad, Sint Petersburg en Moermansk in de planning liggen om de achilleshiel van Poetin te slopen. Ook een leuk moment voor de Japanners en Chinezen om wat gebied terug te krijgen, zo ook de Finnen.