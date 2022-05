Oorlog is geen film , het is meestal heel erg lang wachten in de modder en de kou.

Dat we ooit nog een loopgraaf oorlog zouden hebben...

De meeste filmpjes zijn met denderende beats and actie van drones, maar ik denk dat het voornamelijk lang wachten is en schieten in de hoop de vijand te raken.

Een ding hebben de oekraïners wel, geniale ICT mensen , die als een gek systemen aan het bouwen zijn die informatie kunnen winnen.

Uiteraard ook alle satellieten van de amerikanen en de EU.

En dat zal deze oorlog winnen voor ze. Weten waar je vijand is.