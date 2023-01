De oorlog is pas 1 jaar bezig. Kijk eens naar andere oorlogen van Rusland, of, laten we zeggen Oost Europa. Dit gaat nog lang door (ik had stiekem gehoopt eerder). De Russen zijn nog te blij met deze oorlog. De hulp voor Oekraïne komt te suf op gang. Grove schatting: er zijn nog 200.000 Russische doden dan wel 1 miljoen kreupele Russen nodig om boos te worden op hun zelfgekozen leiders en hun angsten te overwinnen. Daarna gaan ze weer boos worden op het Westen en China, enz., want jullie dit en jullie dat (boos op de grond zitten, handen over elkaar, stomen en naar de grond kijken) tenzij alles wat weggevlucht is en teruggekeerd is deze gigantische narcistische krenking milder kan gaan maken. 't Gaat anders weer opnieuw beginnen, wat ik eigenlijk wel een grotere kans geef.

Zolang naties, hoe klein of hoe groot ze ook zijn, zijn de "leiders" die dit doen dan wel initiëren grandioos waardeloze figuren. Vaak mannen ouder dan 50 jaar die overtuigd zijn van hun 'het goede doen'.

Verder vind ik die strijdbeelden knettergaaf. Kunnen we die ook niet via AI doen ? net als die mooie vrouwen/mannen enz.? Scheelt een hoop ellende, hoogstens wat teleurstelling als je een diepzinnige fysieke en mentale relatie aan wil gaan. Dat zal beperkt blijven tot de stekker in het stopkontakt steken.