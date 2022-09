We zien een aantal personen in uniform een gebouw in rennen. Vervolgens gooien een aantal andere mensen in uniform vooral handgranaten in dat gebouw. Van buitenaf. Het zal.

Oekraïne wil meer zware westerse wapens. Leopards: dat is om Duitsland te sarren, maar zegt ook wel iets over de Abrams (*). F16's. Wie zou die moeten leveren en hoe krijg je er je piloten op tijd in getraind? Overigens zou ik wat de betere robuustheid de Gripen C/D willen hebben. Maar dat is puur op basis van wat er in het publieke domein aan informatie beschikbaar is. Ik ben geen piloot.

Dan het wonderwapen ATAMS als payload voor de HIMARS.. Dit wapen is afhankelijk van GPS, maar ongetwijfeld in staat tot tegenjammen. Rusland noemt dit een gamechanger maar dat is een aanval met een Harpoon ook, op basis van de juiste inlichtingen. De crux is de nauwkeurigheid want anders hadden er al lang de nodige SCUDs gestaan.

Dat is de pest: Oekraïne schiet ook op zijn eigen burgers op dit soort afstanden. Oekraïne heeft volgens mij meer aan een paar AWACS toestellen uit de mottenballen van de VS. En voorlopig maar even om die ballistische raket voor de korte afstand heen werken.

(*) Over Duitsland sarren gesproken: de bestelling door Polen van 250 Abrams. Yeah, right.