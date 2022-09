Ja, Oekraïnese stoottroepen, het blijft altijd oppassen voor wie je nou precies juicht. Wiki: "(...) the regiment was formed by veterans of the Azov Regiment and has successfully liberated several occupied villages during the fighting, becoming one of the more high-profile volunteer units in the war. Like the Azov Regiment, the Kraken Regiment has also been the subject of controversy surrounding recruitment of fighters from far-right groups, though the soldiers of the unit reject the claim as Russian propaganda. Commanders in the unit acknowledged that it is possible that far-right individuals are members in the regiment, but said such people are outnumbered by a diverse group with the intent to defend Ukraine. The regiment has also been accused of mistreating Russian prisoners of war, something the regiment itself denies. Kraken is not officially part of the Armed Forces of Ukraine, but answers to the Defense Ministry. (...) The unit is said to be composed of ″gym rats″, ″ultras″ and bouncers." LOL om dat laatste.

Dat alles vermeld hebbende; rammen kunnen ze. Bovenstaand zien we dus beelden van het tegenoffensief Oostwaarts dat op 6 september begon en vrij snel resulteerde in de ver/herovering van Balakliya te Kharkiv Oblast (maps). Officiële special forces-beelden en Mad Max-toestanden met Amerikaanse vrijwilligers, na de breek.

Een eerdere video van de KRAKEN boys uit ongeveer half mei

Wél officiële special forces

Loool deze Mad Max toestanden

Meer ellende (voor Russen)