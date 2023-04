De oudere generatie hier kan zich mogelijk nog herinneren dat lang, lang geleden in 2020 de wereld een beetje last had van een pandemie die onder meer zorgde voor een ongewone populariteit van toiletpapier, de opkomst van het thuiswerken en een nationale bekendheid van het gebarentaalgebaar voor 'hamsteren'. Deze pandemie werd niet alleen ingezet als excuus voor onnodig strenge maatregelen, het slopen van Primera's en het vinden van nieuwe hobby's, maar ook door uitgeprocedeerde asielzoekers misbruikt om uitzetting naar land van herkomst te voorkomen. Gewoon de vereiste coronatest weigeren en lekker blijven zitten in onze multicultipolder. Dat wisten we in november 2021 al, wat betekent dat het ministerie nog eerder op de hoogte was, en het resulteerde in het Kamerverzoek om dergelijke coronatest gedwongen te kunnen afnemen. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder, hebben we de pandemie lang en breed achter ons gelaten en verdwijnen ook de laatste testeisen uit het internationale reisverkeer, maar het is ze gelukt hoor. Deze rappe regering bundelde al zijn krachten en loste dit probleem daadkrachtig op met een nieuwe wet. Nou ja, bijna... "Het wetsvoorstel 'gedwongen testen bij vertrek' gaat eerst voor acht weken in internetconsultatie. Daarna gaat het voorstel nog naar de Raad van State en moeten de Tweede en Eerste Kamer nog instemmen." Wat een heerlijke doorpakkers zijn het toch.