Als ik de verschillende foto's van asielzoekers heb gezien, bij de poorten van Azc's, zie je vaak mannen van al 30 tot 50 jaar, grijzend, buikje.

Vor hen is het sowieso al moeilijk om a) goed Nederlands te leren (alhoewel basis Engels eigenlijk al voldoende is voor banen die niet om communicatie draaien) en b)ook voor een werkgever niet aantrekkelijk zijn vanwege hun leeftijd.

Alhoewel heel veel 'autochtone allochtonen' een baan hebben in Nederland van Hbo-niveau, zoals sociaal werker, apothekersassistente, medewerker bij gemeentes, Human Resources, etc., spreken die nog steeds niet accentloos Nederlands, komt waarschijnlijk omdat ze teveel in eigen kring bewegen.

Nu is het zo tegenwoordig dat werken geld kost in Nederland.

Op allerlei manieren: woon-werkverkeer. Studiekosten (lening), verlies van toeslagen, te weinig uren om van te kunnen leven, Als je een volledige schoonmaakbaan hebt, die er eigenlijk niet bestaan, verdien je net teveel, zodat je je toeslagen etc. kwijt bent, en daarmee komt er per maand zelfs minder binnen dan iemand in de WW, ziektewet of zelfs bijstand.

ZEKER als je een groot gezin hebt waarbij de vrouw niet werkt (standaard).

Dus de asielzoeker is NU al een calculerende burger geworden.

Dat was hij sowieso al, anders was hij niet naar Nederland gekomen, natuurlijk.