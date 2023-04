Timmermans zelf gaf meteen aan daarvoor graag tijd vrij te maken. Het sluit aan bij wat de Europese Commissie bij voorkeur uitstraalt: wij gaan met iedereen in gesprek, denken graag mee. Niet als boeman, maar als raadsman. Zich direct mengen in een gevoelige nationale discussie, zoals die over stikstof in Nederland, is het laatste waar men zin in heeft.

Ingewikkeld is Timmermans’ taak ook omdat natuur, biodiversiteit en de verhouding met landbouw in Brussel zelf ook een steeds gevoeliger politiek thema zijn geworden.

Als onderdeel van de ‘Green Deal’ presenteerde de Commissie het afgelopen jaar voorstellen voor onder meer terugdringing van bestrijdingsmiddelen en betere bescherming van Europese natuur. Juist die voorstellen stuiten op groeiende weerstand, onder meer omdat ze flinke consequenties kunnen hebben voor boeren. Net als in Den Haag klinkt ook in Brussel de stem van de landbouwsector traditioneel luid. Zeker omdat ‘voedselzekerheid’ wegens de oorlog in Oekraïne weer hoger op de agenda staat.

Nu al verwijzen critici elders in de EU naar het Nederlandse verhitte debat, als waarschuwing voor de consequenties die Europees groen beleid kan hebben.