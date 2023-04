"Het gaat natuurlijk nog steeds om vermeend vervalst papierwerk en papiergeld in Stormy's zwijgmond."

Nou nee. Daar gaat het dus niet om. Het is vastgesteld dat er sprake is van fraude. Geen twijfel. Spoiler alert... Mag niet.

Door meerdere mensen bevestigd. Maar dat is niet zo erg, we praten over boetes of dat iemand zoals Allen Weisselberg, voormalig Trump CFO, die vijf maandjes moet zitten voor dat "vermeende" vervalst papierwerk. David Pecker die nogal wat bewijs heeft overlegd EN Michael Cohen die in opdracht van Trump "catch en kill" deed. En daar ook voor moest zitten. In de cel dat is.

Geen probleempje, niets staat Trump in de weg om alweer de boetes te betalen of zelfs in de cel te gaan en niet voor het presidentschap.

Dat is allemaal niet de vraag. De vraag is wat maakt een *HOEST* boekhoudkundig foutje waar mensen voor in de cel zijn beland groter dan een wetsovertreding maar een misdaad.

Nou. Dat is vrij lastig. De openbare aanklager moet namelijk aantonen dat een wetsovertreding waar een boete op staat en soms celstraf is gepleegd om een andere misdaad te verhullen.

Dat is het. Dat is wat iedereen verbaast omdat vriend of vijand niet weet wat de openbare aanklager namens het volk eigenlijk achterhoudt. Of dit zaakje is zo dun dat Trump het makkelijk wint of met een paar miljoen boete er vanaf komt. Of het is niet dun.

En dat is dus de vraag.