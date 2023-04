Wanneer de MP ziek is, kan hij zich gewoon laten vervangen door de eerste Vice-PM.

We hebben een Grondwet in dit land en die bepaalt het volgende:

1.

De ministers vormen te zamen de ministerraad.

2.

De minister-president is voorzitter van de ministerraad.

3.

De ministerraad beraadslaagt en besluit over het algemeen regeringsbeleid en bevordert de eenheid van dat beleid.

De MP is niet meer en niet minder dan de voorzitter van de ministerraad. Bij gelegenheid laat hij zich vervangen door de eerste ondervoorzitter, in dit geval is dat freule Kaag. Hare doorluchtigheid kan dus best het debat doen. Tenzij ook zij last heeft van een lichamelijke ongesteldheid.