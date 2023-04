Als we het hebben over de beste zanger aller tijden dan is de uitkomst duidelijk: Ronnie James Dio. Natuurlijk, er zijn wel andere zangers die ook de beste zanger aller tijden kunnen zijn (Geoff Tate, Bruce Dickinson, Ian Gillan en nog vele anderen), maar die hebben de pech dat Dio er was, is en altijd zal zijn als de beste zanger aller tijden.

Bepalen wie de beste zangeres aller tijden is wordt een stuk moeilijker. Er komen er meerdere in aanmerking, maar, mede de verschillende genres is het toch moeilijker te bepalen wie nu met kop en schouders boven de rest uit steekt. Lisa Gerrard is een absoluut onbereikbare Godin, die met haar verschijning en zangtalent de luisteraar meeneemt naar ongekende sferen.

Patti Smith raakt de luisteraar vanaf de eerste noot die zij zingt en laat geen enkele twijfel over haar standpunten over de toestand in de wereld (over hetb algemeen is zij tegen)

Sandy Denny klinkt zuiver als kristal en even kwetsbaar. Zij was de enige vrouw die het mocht opnemen tegen Robert Plant. Zij bleek echter niet bestand tegen de zwaartekracht en uit haar muziek blijkt dat haar leven niet over rozen ging.

Stevie Nicks komt ook in aanmerking, van haar mag je het lekker zelf uitzoeken.

Floor Jansen laat zien en horen dat Wij Nederlanders echt wel iets kunnen

Anneke van Giersbergen doet daar nog een schepje bovenop.

Diamanda Galas brengt met haar uneasy listening muziek de duivel in je huiskamer. Heel erg knap wat zij doet. Zij is ook heel boos en dat laat zij merken.

Tori Amos slaagt er in om een cover van Slayer zo spooky te laten klinken dat ik niet meer durf te slapen met het licht uit.

Annie Lennox laat je na een liefdesavontuur achter in een puinhoop.

Allemaal kandidates voor het kampioenschap. Hieronder wil ik nog speciale aandacht vragen voor Maddy Prior. Gisteren was zij al aan het woord gekomen met een meerstemmig lied over de industrialisatie en de consequenties daarvan op samenleving en liefdesrelaties. Vandaag doet zij een klassieker over een persoon die, gelijk Nostradamus, de toekomst kan voorspellen.

Hier het moment dat hij in het bos de Koningin van het Elfenland tegenkomt die hem meeneemt naar haar land. Kijk hoe Maddy gekleed is. Bloemetjesjurk, enorme gymschoenen. Niet bepaald de manier waarop zangeressen meestal op het podium staan. Maar die stem! Een engeltje in haar keel. En ook haar bewegingen en haar oogopslag. Ze betovert je echt.

Ik stel mij voor dat ik door het bos loop, Sinterklaasgedichten te verzinnen, en ik kom haar tegen. Zij zegt tegen mij:

You must go with me Thomas" she said

"True Thomas you must go with me

And must serve me seven years

Through well or woe, as chance may be"

Dan zou ik geen enkele weerstand kunnen bieden en bij haar achter op het paard stappen en met haar meegaan, waarheen zij maar wil. Terwijl ik niet eens Thomas heet, als zij mij Thomas noemt luister ik naar de naam Thomas.

In de Bijbel, Matteüs 7:13-14 spreekt Jezus over twee wegen, waarvan je er één moet kiezen

dailyverses.net/ › Bijbelboeken › Matteüs › 7

Matteüs 7:13-14

Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.

Voor Maddy is dat niet genoeg. Drie wegen zijn er te gaan en die eerste twee wegen laat je maar voor wat ze zijn. Ga met haar maar de derde weg volgen.

"Don't you see yon narrow, narrow road

So thick beset with thorns and briars?

That is the road to righteousness

Though after it but few enquire"

"Don't you see yon broad, broad road

That lies across the lily leaven?

That is the road to wickedness

Though some call it the road to Heaven"

"Don't you see yon bonnie, bonnie road

That lies across the ferny brae?

That is the road to fair Elfland

Where you and I this night must go"

Geen nanoseconde twijfel, je gaat mee met Maddy Prior.

Steeleye Span - Thomas the Rymer.

www.youtube.com/watch?v=gyQy-ixV36A