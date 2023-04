Eindelijk eens iets waar ik ook verstand van heb. Vooropgesteld dat het hier gaat om een echte B61 en geen trainer dan nog is er geen sprake van een ramp. Net als alle moderne atoomwapens zijn ook de B61-bommen beveiligd tegen 'per ongeluk' afgaan na bijvoorbeeld een brand of ongeluk. Zelfs als je de bom zou opblazen met dynamiet dan nog volgt geen nucleaire explosie. Die is alleen mogelijk na het uitvoeren van een lange reeks van handelingen, en dan nog gaat 'ie alleen maar af als de juiste hoeveelheid elektriciteit op het juiste moment (in miljoenstenvan seconden) de juiste onderdelen in de kernkop kan ontsteken.

Wat wel kan gebeuren bij een brand of ongeval is dat de nucleaire lading (onder andere een kleine bal zeer radioactief materiaal) vrijkomt, met alle gevolgen van dien. Ook zitten er dus kleine explosieven in die er voor moeten zorgen dat de nucleaire kettingreactie op gang komt. Als een van die explosieven afgaat kan het, in uitzinderlijke omstandigheden, voorkomen dat een gedeelte van de nucleaire lading door de explosie wordt verspreidt. Dat betekent dat je een potentieel groot gebied helemaal zult moeten afgraven, reinigen etc. en je maar moet hopen dat niemand op dat moment al te lang in het gebied aanwezig was. De kans dat de inwoners van Volkel op een dag zijn verdampot omdat iemand een B61 liet vallen is dus nul, maar dat neemt niet weg dat de gevolgen van een ongeluk waarbij nucleair materiaal vrijkomt enorm zijn. En die kans bestaat, helaas, in het verleden is zoiets al meer dan eens gebeurd.

Een ongeval waarbij een kernbom per ongeluk afging is, obviously, nog nooit voorgekomen, terwijl er wel beangstigend veel ongelukken mee zijn gebeurd, vooral op het hoogtepunt van de Kodue Oorlog. En een keer ging het maar op het nippertje goed: een B52 verloor een op scherp staande bom van een paar megaton, en van de 5 beveiligingen waren er vier al verwijderd. Het enige wat voorkwam dat tienduizenden burgers 'per ongeluk' in een oogwenk verdampten was een schakelaar van het soort dat ook op je nachtlampje thuis zit.

Maar aan de foto te zien is er alleen sprake van een breuk is het staartgedeelte en daarin zit niets wat met de kernbom zelf heeft te maken, alleen onderdelen die zorgen voor de besturing middels de vinnen, beveilñigingen en een remparachute. Het hele staartgedeelte is in feite een los onderdeel wat je gewoon van de bom kunt afbreken, de nucleaire bom zelf zit apart en geisoleerd ergens in het midden/middenvoor van de bom. Zie daarvoor dit plaatje: topwar.ru/uploads/posts/2018-08/15337...

Op dit plaatje zie je alle onderdelen van een B61-bom: upload.wikimedia.org/wikipedia/common...

Althans, een oudere versie, inmiddels zijn we alweer aan, ik geloof, Mod 12 toe. De belangrijkste verandering is dat de B61 niet meer zoals in de eerdere versies een instelbare yield (0,3 kiloton - 360 kiloton, zoiets) heeft maar een 1 vaste yield van 50 kiloton. Ter vergelijking: de bom op Hiroshima was 15 kiloton.