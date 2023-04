Het kostte een oorlog in Oekraïne, wat bazaaronderhandelingen met Turkije en een lading vergaderingen, maar NAVO breidt morgen officieel verder uit naar het noordoosten van Europa. Iets meer dan tien maanden na de aanvraag mag Finland zich vanaf dinsdag NAVO-lid noemen en krijgt Rusland exact waar het bang voor was: meer NAVO aan de grens. In dit geval de Finnen met hun 200 Leopard-tanks, ruim 650 stuks artillerie, 60+ F-18's die onderdeel zijn van de Scandinavische hamer (F-35's in bestelling), uitstekende rally-coureurs en genoeg mijnenleggers om Sint-Petersburg van zee af te sluiten. Finnen die niet onder de indruk zijn van het feit dat een paar nucleaire raketten enkele kilometers dichterbij staan, want die leefden altijd al binnen het bereik van Poetins paddestoelen en beschikken daarom over een indrukwekkend netwerk van bunkers. Het is een land van weinig woorden, maar u kunt ze maar beter aan uw kant hebben staan in een gevecht. Marin mag als demissionair premier nog net het NAVO-krabbeltje zetten voordat ze plaats moet maken voor de winnaar van de verkiezingen en daarna hoort Finland officieel bij onze NAVO-familie. Gefeliciteerd en zin in wodka nu.

Alles staat klaar