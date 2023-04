"Maar dat vergt doortastend beleid vanuit Den Haag....."

En daar kun je uiteraard niet op rekenen, want in Den Haag is men bezig om in very slow motion het kabinet te laten vallen, er stilletjes op hopende dat BBB de boel op provinciaal niveau niet voor elkaar krijgt, daarbij verzwakt, en het wonder der wederopstanding van Rutte IV alsnog gebeuren gaat.

Rutte is als Jezus. Je slaat hem aan het kruis, laat hem sterven, begraaft hem, maar dan nóg blijkt hij in staat te herrijzen! The Passion, met in de hoofdrol Mark Rutte, de beste acteur die Nederland ooit gekend heeft.

Het wordt gemeengoed. Telkens als blijkt dat we hier in Nederland zaken slecht geregeld hebben gaan we niet zorgen dat de problemen opgelost worden maar maken we er een crisis van. Als Mark Rutte het woord 'verschrikkelijk' in de mond neemt, dan weet je dat er sprake is van falen op bestuurlijk niveau en weet je eveneens dat er niks aan gaat gebeuren. Een Parlementaire Enquete is dan enkel nog een instrument om keihard te bevestigen dat men er een puinzooi van heeft gemaakt, maar veranderen doet zo'n oordeel niets. Men zegt drie keer "mea culpa" en gaat over tot de orde van de dag, de boel de boel laten.

Als vandaag geconstateerd wordt dat er mogelijk in 2030 een watertekort is als we de boel de boel laten, dan moeten we morgen beginnen om ervoor te zorgen dat dat tekort niet kan optreden. Zou je zeggen.

Eens kijken wat er nu gebeurt. Het is wel erg toevallig dat het RIVM met dit verhaal komt nu BBB zulke verkiezingswinsten heeft gemaakt. In elk geval een gouden mogelijkheid voor de klimaatdrammers om het bericht als een stok te gebruiken om mee te slaan. Als BBB hier goed mee om weet te gaan, kan de partij het mogelijk in zijn voordeel laten omslaan.