Al mijn hele leven douche ik met duikbril en flippers.

Dat is noodzakelijke therapie voor mij om mij van persoonlijke verwardheid te behoeden.

Dat ene uurtje tot twee en in het weekend een redelijk dagdeel wegduiken per dag heb ik gewoon nodig om nog enigszins te kunnen blijven functioneren in deze maatschappij, gestuurd door de waan van de waanzin.

Douchen is mijn verworven waterrecht potverdomme. Zijn ze nou helemaal krankjorum geworden?! Kap met die opgedrongen watervrees. Ik heb verdorie al heel lang al mijn stickertjes en kan zelfs reddend douchen.

Dus wat zeuren ze nou weer met dit opwarmertje, om de prijzen maar weer eens verder absurd op te kunnen drijven.

WTF is er gebeurd met Nederland waterland?

Is de delta finaal opgedroogd of zo?

Want zelfs al zou het tot in de bodem van de schatkist verzilten, houden we nog een surplus aan zoet over. Ik laat mij niet meer in de maling nemen!

De warmtepomp ligt al in de kliko en de boiler is al langer afgekoppeld. Niets zo verfrissend als douchen met geiser!

Ik waak ervoor dat ze ook die vlam willen doven. Ik blijf douchen! ZO LANG ALS IK WIL! Ik betaal er gvd meer dan genoeg voor om niet te overdrijven; veel en veels te veel.

Ben het beu, helemaal zat; die douchkop hangt hier nou onderste boven en een knappe diender die mij van mijn natje wenst te beroven.

JE SUIS DOUCHE!!!!