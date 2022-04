: Het is hier niet de Congo, maar er is toch wel een verschil tussen bestrating en begroeiing. Je kraanwater komt lekker schoon terug omdat de meuk die je erin stopt in de grond kan afdoen. De 'natuur' prutst er wat mee voordat het weer in een pomp belandt. Beter dan niets. In plaatsen als Californie is het helemaal vol gebouwd, daar komen sporen van kunstmest en chemie uit een straal 100km ver je douchekraan door. Omdat het gewoon in die zand grond blijft hangen tot het geringe grondwater het een reservoir in leidt. Je bodem dood maken, of helemaal geen bodem over houden. Dat is gewoon kut.