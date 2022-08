En toch mis ik een beetje de tegel van een bepaalde reaguurder dat dit de schuld van rechts is, met wat gescheld erbij. Jammer, morgen weer een kans.

Nu klopt het dat het in NL droog is op dit moment, maar dat is vooral het gevolg van weinig regen in de bovenloop van de NL rivieren, en daar kunnen wij niet veel aan doen.

In de Alpen is een week geleden wel veel gevallen, maar dat stroomt gewoon weer de zee in.

Als we dat nu eens konden opvangen in een groot Nederlands meer of zo, zou dat niet een idee zijn?

Hadden we maar een groot meer, bij voorkeur midden in het land. dan hadden we alleen een probleem met het managen...